塞浦路斯总统尼科斯·克里斯托祖利季斯表示，他与塞浦路斯土耳其人领导人图凡·埃尔许尔曼在10月13日会晤期间达成一致：解决塞浦路斯问题不应偏离联合国安理会相关决议。《塞浦路斯邮报》对此报道。

克里斯托祖利季斯称，联合国安理会已明确规定解决方案的形式，联合国秘书长则从该机构获得授权。塞浦路斯总统指出，他与埃尔许尔曼在这一问题上完全一致。

可能举行扩大会议

双方还讨论了现任联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯的任期将于12月底结束一事。克里斯托祖利季斯称，这是谈判中的一个重要因素。

他不排除在年底前举行有关塞浦路斯问题的扩大会议，参与方包括该岛双方、三个保证国——希腊、土耳其和英国——以及联合国。与此同时，总统强调，尚未就此类会议作出最终决定，但组织会议的努力仍在继续。

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克里斯托祖利季斯表示，目标不仅是举行扩大会议本身，也是在会上宣布恢复谈判的可能性。他将联合国塞浦路斯问题特使玛丽亚·安赫拉·奥尔金即将访问该岛与这些努力联系起来。

讨论19个议题

总统表示，他第二次向埃尔许尔曼提出了一份包含19个讨论议题的清单。据他称，他对其中一部分收到了否定答复，对另一些收到了肯定答复；对于某些提议，这位塞浦路斯土耳其人领导人要求有更多时间研究。

克里斯托祖利季斯称，该岛两部分之间过境点的问题仍未解决。他还指出，双方讨论了七项有关建立信任措施的议题，古特雷斯在7月访问塞浦路斯期间曾要求在这些议题上取得进展。

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