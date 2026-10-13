На Кипре президент Никос Христодулидис заявил, что он и лидер турок-киприотов Туфан Эрхюрман во время встречи 13 октября согласились: решение кипрского вопроса не должно отклоняться от соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает Cyprus Mail.

По словам Христодулидиса, Совет Безопасности ООН четко определил форму урегулирования, а генеральный секретарь ООН получает мандат от этого органа. Президент Кипра отметил, что в этом вопросе между ним и Эрхюрманом существует полное согласие.

Возможная расширенная встреча

Стороны также обсуждали завершение в конце декабря срока полномочий действующего генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. Христодулидис назвал это существенным фактором переговоров.

Он не исключил проведения до конца года расширенной встречи по кипрскому вопросу с участием обеих сторон острова, трех государств-гарантов — Греции, Турции и Великобритании — и ООН. В то же время президент подчеркнул, что окончательное решение о такой встрече еще не принято, хотя усилия по ее организации продолжаются.

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По словам Христодулидиса, целью является не только сама расширенная встреча, но и возможность объявить на ней о возобновлении переговоров. С этими усилиями он связал предстоящий визит на остров посланницы ООН по кипрскому вопросу Марии Анхелы Ольгин.

Обсуждение 19 пунктов

Президент сообщил, что во второй раз поднял перед Эрхюрманом перечень из 19 пунктов для обсуждения. По его словам, на часть из них он получил отрицательные ответы, на другие — положительные, а относительно некоторых предложений лидер турок-киприотов попросил больше времени для изучения.

Вопрос пунктов пропуска между частями острова, как заявил Христодулидис, остается нерешенным. Он также отметил, что стороны обсудили семь пунктов по мерам укрепления доверия, в отношении которых Гутерреш требовал прогресса во время июльского визита на Кипр.

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