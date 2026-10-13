МВФ прогнозирует инфляцию в Венесуэле в этом году на уровне 468%

Международный валютный фонд прогнозирует, что среднегодовая инфляция в Венесуэле в 2026 году достигнет 467,9%. Это будет самый высокий показатель среди стран Латинской Америки, сообщает The Rio Times со ссылкой на октябрьский обзор мировой экономики World Economic Outlook.

Прогноз МВФ

Оценка в 467,9% отражает средний рост потребительских цен в 2026 году по сравнению с 2025 годом. В то же время по итогам года инфляция, согласно расчетам Фонда, может составить около 337%, поскольку темпы роста цен, как ожидается, будут замедляться в течение года.

МВФ также прогнозирует рост экономики Венесуэлы на 5% в 2026 году. В 2027 году Фонд ожидает ускорения экономического роста до 7% и замедления среднегодовой инфляции до 174,7%.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Нефть, санкции и курс боливара

Венесуэла, являющаяся членом ОПЕК, располагает крупнейшими в мире подтвержденными запасами нефти. Продажа нефти обеспечивает основную часть государственных доходов страны. Финансовые санкции США, введенные в 2017 году, и нефтяные санкции 2019 года ограничили доступ Каракаса к значительной части мировой финансовой системы.

По оценке МВФ, в 2025 году венесуэльская экономика могла вырасти на 9%. В то же время наращивание добычи нефти не остановило рост цен, поскольку боливар продолжает терять стоимость по отношению к доллару США. Центральный банк Венесуэлы устанавливает официальный курс на уровне около 877 боливаров за доллар, и повседневные цены в стране в значительной степени ориентируются на этот курс.

Сравнение с регионом

Ни одна другая крупная экономика Латинской Америки не приближается к прогнозируемому для Венесуэлы уровню инфляции. Венесуэльский центробанк публикует собственные ежемесячные данные, которые в последнее время показывали более низкие темпы роста цен, однако годовой прогноз МВФ учитывает резкое подорожание, зафиксированное ранее.

Читай нас в