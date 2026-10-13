Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje, że średnioroczna inflacja w Wenezueli w 2026 roku osiągnie 467,9%. Będzie to najwyższy wskaźnik wśród państw Ameryki Łacińskiej, informuje The Rio Times, powołując się na październikowy raport World Economic Outlook.

Prognoza MFW

Szacunek na poziomie 467,9% odzwierciedla średni wzrost cen konsumpcyjnych w 2026 roku w porównaniu z 2025 rokiem. Jednocześnie inflacja na koniec roku, według wyliczeń Funduszu, może wynieść około 337%, ponieważ tempo wzrostu cen ma spowalniać w ciągu roku.

MFW prognozuje również wzrost gospodarki Wenezueli o 5% w 2026 roku. W 2027 roku Fundusz oczekuje przyspieszenia wzrostu gospodarczego do 7% oraz spowolnienia średniorocznej inflacji do 174,7%.

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Ropa, sankcje i kurs boliwaru

Wenezuela, będąca członkiem OPEC, posiada największe na świecie potwierdzone zasoby ropy naftowej. Sprzedaż ropy zapewnia główną część dochodów państwowych kraju. Amerykańskie sankcje finansowe wprowadzone w 2017 roku oraz sankcje naftowe z 2019 roku ograniczyły dostęp Caracas do znacznej części globalnego systemu finansowego.

Według szacunków MFW gospodarka Wenezueli mogła wzrosnąć o 9% w 2025 roku. Jednocześnie zwiększenie wydobycia ropy nie powstrzymało wzrostu cen, ponieważ boliwar nadal traci wartość wobec dolara amerykańskiego. Bank centralny Wenezueli ustala oficjalny kurs na poziomie około 877 boliwarów za dolara, a codzienne ceny w kraju w dużej mierze opierają się na tym kursie.

Porównanie z regionem

Żadna inna duża gospodarka Ameryki Łacińskiej nie zbliża się do prognozowanego dla Wenezueli poziomu inflacji. Wenezuelski bank centralny publikuje własne dane miesięczne, które ostatnio wskazywały na niższe tempo wzrostu cen, jednak roczna prognoza MFW uwzględnia gwałtowny wzrost cen odnotowany wcześniej.

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