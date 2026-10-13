国际货币基金组织预测，委内瑞拉2026年的平均年通胀率将达到467.9%。这将是拉丁美洲国家中最高的水平，The Rio Times报道，并援引10月版《世界经济展望》。

国际货币基金组织预测

467.9%的估计反映的是2026年消费者价格相较于2025年的平均涨幅。同时，根据该基金的计算，年末通胀率可能约为337%，因为预计价格上涨速度将在全年内放缓。

国际货币基金组织还预测，委内瑞拉经济将在2026年增长5%。该基金预计，2027年经济增长将加快至7%，平均年通胀率将放缓至174.7%。

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石油、制裁与玻利瓦尔汇率

作为欧佩克成员的委内瑞拉拥有全球最大的已探明石油储量。石油销售提供了该国国家收入的主要部分。美国于2017年实施的金融制裁以及2019年的石油制裁，限制了加拉加斯进入全球金融体系很大一部分的渠道。

国际货币基金组织估计，委内瑞拉经济在2025年可能增长了9%。与此同时，石油产量的增加并未阻止价格上涨，因为玻利瓦尔对美元持续贬值。委内瑞拉中央银行将官方汇率定在约877玻利瓦尔兑1美元，国内日常价格在很大程度上以这一汇率为准。

与该地区的比较

拉丁美洲没有其他大型经济体接近委内瑞拉预测的通胀水平。委内瑞拉央行发布自己的月度数据，近期数据显示价格增长率较低，但国际货币基金组织的年度预测纳入了此前记录的价格大幅上涨。

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