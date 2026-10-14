波兰DPS养老护理机构住宿费超过3万兹罗提——RMF24

在波兰，社会福利院（DPS）的每月住宿费用从6000兹罗提到超过3万兹罗提不等。最高费用涉及提供个性化照护和高标准服务的现代化机构，RMF24报道。

城市和机构之间的差异

据Gazeta Prawna获得的信息，最便宜的社会福利院位于弗罗茨瓦夫、苏瓦乌基和托伦等地：在这些地方住宿每月约需6000至7000兹罗提。在许多其他城市，费用超过8000至1万兹罗提。

在华沙，部分机构的月费达到1.2万至1.3万兹罗提。提供个性化照护和最高标准的最现代化机构，收费可能超过3万兹罗提。费用受机构标准、所在地和服务范围影响。

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费用如何分担

根据现行规定，社会福利院居民支付其每月收入的最高70%。如果这些资金不足，则依次由配偶、子女以及市镇承担支付责任。

RMF24举例称：如果居民的养老金为3000兹罗提，而住宿每月费用为1万兹罗提，家庭将不得不额外支付7000兹罗提。收入不超过既定收入标准300%的人可免于补缴费用——单身人士略高于3000兹罗提，家庭中的个人约为2500兹罗提。在特定情况下，包括因残疾或失业，也可能获得部分或全部豁免。

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