Стоимость проживания в польских DPS превышает 30 тыс. злотых — RMF24

В Польше месячная стоимость проживания в домах социальной помощи (DPS) составляет от 6 тысяч до более чем 30 тысяч злотых. Наиболее высокие суммы касаются современных учреждений с индивидуальным уходом и высоким стандартом услуг, сообщает RMF24.

Различия между городами и учреждениями

По информации, полученной Gazeta Prawna, самые дешевые дома социальной помощи находятся, в частности, во Вроцлаве, Сувалках и Торуни: пребывание там обходится примерно в 6–7 тысяч злотых в месяц. Во многих других городах стоимость превышает 8–10 тысяч злотых.

В Варшаве в отдельных учреждениях ежемесячная плата достигает 12–13 тысяч злотых. Самые современные учреждения, предлагающие индивидуальный уход и наивысший стандарт, могут выставлять счета на более чем 30 тысяч злотых. На стоимость влияют стандарт учреждения, его расположение и объем услуг.

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Как распределяется оплата

Согласно действующим правилам, житель дома социальной помощи платит до 70% своего ежемесячного дохода. Если этих средств недостаточно, к оплате последовательно привлекаются супруг или супруга, дети, а затем гмина.

RMF24 приводит пример: если пенсия жителя составляет 3 тысячи злотых, а проживание стоит 10 тысяч злотых в месяц, семье придется доплатить 7 тысяч злотых. От доплат могут освобождаться лица, чей доход не превышает 300% установленного критерия дохода — чуть более 3 тысяч злотых для одинокого человека и около 2,5 тысячи злотых для человека в семье. Частичное или полное освобождение также возможно в отдельных случаях, в частности из-за инвалидности или безработицы.

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