Вартість проживання у польських DPS перевищує 30 тис злотих — RMF24

У Польщі місячна вартість проживання в будинках соціальної допомоги (DPS) становить від 6 тисяч до понад 30 тисяч злотих. Найвищі суми стосуються сучасних закладів з індивідуальним доглядом і високим стандартом послуг, повідомляє RMF24.

Різниця між містами та закладами

За інформацією, яку отримала Gazeta Prawna, найдешевші будинки соціальної допомоги є, зокрема, у Вроцлаві, Сувалках і Торуні: перебування там обходиться приблизно у 6–7 тисяч злотих на місяць. У багатьох інших містах вартість перевищує 8–10 тисяч злотих.

У Варшаві в окремих закладах місячна плата сягає 12–13 тисяч злотих. Найсучасніші установи, що пропонують індивідуальний догляд і найвищий стандарт, можуть виставляти рахунки на понад 30 тисяч злотих. На вартість впливають стандарт закладу, його розташування та обсяг послуг.

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Як розподіляють оплату

Згідно з чинними правилами, мешканець будинку соціальної допомоги сплачує до 70% свого щомісячного доходу. Якщо цих коштів недостатньо, до оплати послідовно залучають чоловіка або дружину, дітей, а потім гміну.

RMF24 наводить приклад: якщо пенсія мешканця становить 3 тисячі злотих, а проживання коштує 10 тисяч злотих на місяць, родині доведеться доплатити 7 тисяч злотих. Від доплат можуть звільняти осіб, чий дохід не перевищує 300% встановленого критерію доходу — трохи більш як 3 тисячі злотих для самотньої людини та близько 2,5 тисячі злотих для людини у сім’ї. Часткове або повне звільнення також можливе в окремих випадках, зокрема через інвалідність або безробіття.

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