Koszt pobytu w polskich DPS przekracza 30 tys. zł — RMF24

W Polsce miesięczny koszt pobytu w domach pomocy społecznej (DPS) wynosi od 6 tys. do ponad 30 tys. zł. Najwyższe kwoty dotyczą nowoczesnych placówek z indywidualną opieką i wysokim standardem usług, informuje RMF24.

Różnice między miastami i placówkami

Według informacji uzyskanych przez Gazetę Prawną najtańsze domy pomocy społecznej znajdują się między innymi we Wrocławiu, Suwałkach i Toruniu: pobyt w nich kosztuje około 6–7 tys. zł miesięcznie. W wielu innych miastach koszt przekracza 8–10 tys. zł.

W Warszawie miesięczna opłata w niektórych placówkach sięga 12–13 tys. zł. Najnowocześniejsze instytucje, oferujące indywidualną opiekę i najwyższy standard, mogą wystawiać rachunki na ponad 30 tys. zł. Na koszt wpływają standard placówki, jej lokalizacja i zakres usług.

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Jak dzielona jest opłata

Zgodnie z obowiązującymi zasadami mieszkaniec domu pomocy społecznej płaci do 70% swojego miesięcznego dochodu. Jeśli środki te są niewystarczające, do opłaty kolejno włącza się małżonka, dzieci, a następnie gminę.

RMF24 podaje przykład: jeśli emerytura mieszkańca wynosi 3 tys. zł, a pobyt kosztuje 10 tys. zł miesięcznie, rodzina będzie musiała dopłacić 7 tys. zł. Z dopłat mogą być zwolnione osoby, których dochód nie przekracza 300% ustalonego kryterium dochodowego — nieco ponad 3 tys. zł dla osoby samotnej i około 2,5 tys. zł dla osoby w rodzinie. Częściowe lub całkowite zwolnienie jest także możliwe w określonych przypadkach, między innymi z powodu niepełnosprawności lub bezrobocia.

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