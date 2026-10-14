西蒙·维森塔尔中心发布了一份报告称，伊朗30年来一直在西方国家开展影响力行动。文件作者认为，德黑兰利用反犹主义和反以色列言论，削弱人们对美国机构的信任及社会凝聚力。《耶路撒冷邮报》对此进行了报道。

报告《争夺西方思想之战：伊朗分裂西方的30年行动》称，伊斯兰共和国在针对西方的意识形态“软战争”中使用民族主义、宗教和反帝国主义叙事。文件作者认为，伊斯兰革命卫队会针对不同受众调整此类信息，其中包括将伊朗描绘成对抗西方霸权的力量。

阴谋论的传播

根据西蒙·维森塔尔中心的评估，伊朗助长了有关犹太人据称控制美国外交政策的说法传播。报告指出，在此类叙事站稳脚跟后，信息环境中的其他参与者可能会在没有德黑兰直接参与的情况下继续传播这些说法。

作者还提到，与真主党有关联的黎巴嫩电视台al-Manar在9·11袭击事件后传播了虚假说法，称4,000名犹太裔员工因受到警告而没有前往世界贸易中心。报告还专门讨论了伊朗于2007年创建的Press TV频道；编写者称，该频道将其节目面向国际受众。

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媒体与网络攻击

该中心表示，截至2026年，据其评估，伊朗的影响力行动已涵盖仿冒美国媒体的网站、虚构的网络人物以及模拟公众支持的活动。报告作者还称，此类网络使用新闻机构材料和复制的文章，以显得可信。

文件提及微软威胁分析中心的数据：在2024年美国总统竞选期间，一个与伊斯兰革命卫队有关联的组织通过一名前顾问被攻破的账户，向一名竞选团队高级官员发送定向网络钓鱼邮件，并试图入侵关键州县级政府机构的账户。在过去一年中，西蒙·维森塔尔中心识别出340多名网红、媒体、组织及关联结构；该中心认为，它们构成了一个相互关联的传播此类信息的网络。

报告作者提出的措施包括：要求平台强制披露有关协调威胁的信息、对人工智能生成的内容进行标注，以及由美国国会审查《通信规范法》第230条的规定。

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