Центр Симона Визенталя опубликовал доклад, в котором заявил, что Иран на протяжении 30 лет ведет кампанию влияния в западных странах. По мнению авторов документа, Тегеран использует антисемитизм и антиизраильскую риторику, чтобы ослабить доверие к американским институтам и общественную сплоченность. Об этом сообщает Jerusalem Post.

В докладе «Война за западные умы: 30-летняя кампания Ирана по расколу Запада» утверждается, что Исламская Республика применяет националистические, религиозные и антиимпериалистические нарративы в своей идеологической «мягкой войне» против Запада. Авторы документа считают, что Корпус стражей исламской революции адаптирует такие сообщения для разных аудиторий, в частности представляя Иран как силу, противостоящую западной гегемонии.

Распространение конспирологии

По оценке Центра Симона Визенталя, Иран способствовал распространению утверждений о якобы еврейском контроле над внешней политикой США. В докладе отмечается, что после закрепления таких нарративов их могут в дальнейшем распространять другие участники информационной среды без прямого участия Тегерана.

Авторы также упомянули, что связанный с «Хезболлой» ливанский телеканал al-Manar после атак 11 сентября распространял ложное утверждение, будто 4 тысячи еврейских работников не пришли во Всемирный торговый центр из-за предупреждения. Отдельно в докладе рассматривается созданный Ираном в 2007 году телеканал Press TV, который, по утверждению составителей, ориентировал свои программы на международную аудиторию.

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Медиа и кибератаки

Центр заявил, что к 2026 году иранские операции влияния, по его оценке, охватили сайты, имитирующие американские СМИ, вымышленные онлайн-персоны и кампании с имитацией общественной поддержки. Авторы доклада также утверждают, что такие сети используют материалы информационных агентств и скопированные статьи, чтобы выглядеть достоверными.

В документе упомянуты данные Центра анализа угроз Microsoft: во время президентской кампании в США в 2024 году связанная с КСИР группа отправляла письма с целевым фишингом высокопоставленному представителю кампании через скомпрометированную учетную запись бывшего советника и пыталась проникнуть в учетные записи окружных органов власти в ключевых штатах. За последний год Центр Симона Визенталя идентифицировал более 340 инфлюенсеров, СМИ, организаций и связанных структур, которые, по его мнению, образуют взаимосвязанную сеть распространения таких сообщений.

Среди предложенных авторами доклада мер — обязательное раскрытие платформами информации о скоординированных угрозах, маркировка контента, созданного искусственным интеллектом, а также пересмотр Конгрессом США положений раздела 230 Закона о приличии в коммуникациях.

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