Centrum Szymona Wiesenthala opublikowało raport, w którym stwierdziło, że Iran od 30 lat prowadzi kampanię wpływu w krajach zachodnich. Zdaniem autorów dokumentu Teheran wykorzystuje antysemityzm i retorykę antyizraelską, aby osłabić zaufanie do amerykańskich instytucji i spójność społeczną. Poinformował o tym Jerusalem Post.

W raporcie „Wojna o zachodnie umysły: 30-letnia kampania Iranu na rzecz podziału Zachodu” stwierdzono, że Republika Islamska wykorzystuje nacjonalistyczne, religijne i antyimperialistyczne narracje w swojej ideologicznej „miękkiej wojnie” przeciwko Zachodowi. Autorzy dokumentu uważają, że Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej dostosowuje takie przekazy do różnych odbiorców, między innymi przedstawiając Iran jako siłę przeciwstawiającą się zachodniej hegemonii.

Rozprzestrzenianie teorii spiskowych

Według oceny Centrum Szymona Wiesenthala Iran przyczynił się do rozpowszechniania twierdzeń o rzekomej żydowskiej kontroli nad polityką zagraniczną USA. W raporcie zaznaczono, że po utrwaleniu się takich narracji mogą one być następnie rozpowszechniane przez innych uczestników środowiska informacyjnego bez bezpośredniego udziału Teheranu.

Autorzy wspomnieli również, że powiązana z Hezbollahem libańska stacja telewizyjna al-Manar po atakach z 11 września rozpowszechniała fałszywe twierdzenie, jakoby 4 tysiące żydowskich pracowników nie przyszło do World Trade Center z powodu ostrzeżenia. Osobno w raporcie omówiono utworzoną przez Iran w 2007 roku stację Press TV, która, według autorów opracowania, kierowała swoje programy do międzynarodowej publiczności.

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Media i cyberataki

Centrum oświadczyło, że do 2026 roku irańskie operacje wpływu, według jego oceny, objęły strony internetowe imitujące amerykańskie media, fikcyjne persony internetowe oraz kampanie imitujące poparcie społeczne. Autorzy raportu twierdzą również, że takie sieci wykorzystują materiały agencji informacyjnych i skopiowane artykuły, aby sprawiać wrażenie wiarygodnych.

W dokumencie przytoczono dane Centrum Analizy Zagrożeń Microsoftu: podczas kampanii prezydenckiej w USA w 2024 roku grupa powiązana z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej wysyłała e-maile z ukierunkowanym phishingiem do wysokiego rangą przedstawiciela kampanii za pośrednictwem przejętego konta byłego doradcy oraz próbowała włamać się na konta władz powiatowych w kluczowych stanach. W ciągu ostatniego roku Centrum Szymona Wiesenthala zidentyfikowało ponad 340 influencerów, mediów, organizacji i powiązanych struktur, które jego zdaniem tworzą wzajemnie powiązaną sieć rozpowszechniania takich przekazów.

Wśród działań zaproponowanych przez autorów raportu są obowiązkowe ujawnianie przez platformy informacji o skoordynowanych zagrożeniach, oznaczanie treści tworzonych przez sztuczną inteligencję oraz przegląd przez Kongres USA przepisów sekcji 230 ustawy o przyzwoitości komunikacji.

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