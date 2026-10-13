Христодулідіс заявив про згоду щодо резолюцій ООН для врегулювання на Кіпрі — Cyprus Mail

На Кіпрі президент Нікос Христодулідіс заявив, що він і лідер турків-кіпріотів Туфан Ерхюрман під час зустрічі 13 жовтня погодилися: розв’язання кіпрського питання не повинно відхилятися від відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН. Про це повідомляє Cyprus Mail.

За словами Христодулідіса, Рада Безпеки ООН чітко визначила форму врегулювання, а генеральний секретар ООН отримує мандат від цього органу. Президент Кіпру зазначив, що в цьому питанні між ним та Ерхюрманом існує повна згода.

Можлива розширена зустріч

Сторони також обговорювали завершення наприкінці грудня терміну повноважень чинного генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша. Христодулідіс назвав це суттєвим чинником переговорів.

Він не виключив проведення до кінця року розширеної зустрічі щодо кіпрського питання за участю обох сторін острова, трьох держав-гарантів — Греції, Туреччини та Великої Британії — і ООН. Водночас президент наголосив, що остаточного рішення про таку зустріч ще немає, хоча зусилля для її організації тривають.

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За словами Христодулідіса, метою є не лише сама розширена зустріч, а й можливість оголосити на ній про відновлення переговорів. Він пов’язав із цими зусиллями майбутній візит на острів посланниці ООН з кіпрського питання Марії Анхели Ольгін.

Обговорення 19 пунктів

Президент повідомив, що вдруге порушив перед Ерхюрманом перелік із 19 пунктів для обговорення. На частину з них, за його словами, він отримав негативні відповіді, на інші — позитивні, а щодо деяких пропозицій лідер турків-кіпріотів попросив більше часу для вивчення.

Питання пунктів перетину між частинами острова, як заявив Христодулідіс, залишається невирішеним. Він також зазначив, що сторони обговорили сім пунктів щодо заходів зі зміцнення довіри, стосовно яких Гутерреш вимагав прогресу під час липневого візиту на Кіпр.

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