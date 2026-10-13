Во вторник, 13 октября, в Ормузском проливе неизвестные снаряды попали в контейнеровоз и танкер в ходе двух отдельных инцидентов. Об этом со ссылкой на британское Управление морских торговых операций сообщает агентство Anadolu.

Расследование инцидентов

UKMTO выпустило два отдельных предупреждения. По данным проверенных источников, в каждое из судов попал неизвестный снаряд. Власти расследуют оба случая.

Агентство не назвало суда и не сообщило о возможных пострадавших, масштабах повреждений или причастных к инцидентам. Время обоих случаев также остается неподтвержденным.

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UKMTO призвало суда осторожно проходить через пролив и сообщать управлению о любой подозрительной активности.

Ограничения судоходства

С апреля Иран ввел ограничения для морского движения через Ормузский пролив, в частности определил транзитные маршруты и требование заранее координировать проход с военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции.

30 мая Тегеран заявил, что суда должны заранее получать разрешение ВМС КСИР для прохода через пролив. Иранские власти предупредили, что будут считать транзит без такого разрешения угрозой безопасности. Инциденты произошли на фоне напряженности между Ираном и США по поводу судоходства в Ормузском проливе.

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