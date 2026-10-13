Nieznane pociski trafiły w kontenerowiec i tankowiec w Cieśninie Ormuz — Anadolu Agency
We wtorek, 13 października, w Cieśninie Ormuz nieznane pociski trafiły w kontenerowiec i tankowiec w dwóch odrębnych incydentach. Poinformowała o tym Agencja Anadolu, powołując się na brytyjskie Biuro Operacji Handlu Morskiego.
Dochodzenie w sprawie incydentów
UKMTO opublikowało dwa odrębne ostrzeżenia. Według zweryfikowanych źródeł każdy ze statków został trafiony przez nieznany pocisk. Władze badają oba przypadki.
Agencja nie podała nazw statków ani nie poinformowała o możliwych poszkodowanych, skali uszkodzeń czy osobach zaangażowanych w incydenty. Czas obu zdarzeń również pozostaje niepotwierdzony.
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UKMTO wezwało statki do ostrożnego przepływania przez cieśninę i zgłaszania urzędowi wszelkiej podejrzanej aktywności.
Ograniczenia żeglugi
Od kwietnia Iran wprowadził ograniczenia dla ruchu morskiego przez Cieśninę Ormuz, w tym wyznaczył trasy tranzytowe oraz wymóg wcześniejszego koordynowania przepłynięcia z siłami morskimi Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.
30 maja Teheran oświadczył, że statki muszą z wyprzedzeniem uzyskać zgodę marynarki wojennej Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej na przepłynięcie przez cieśninę. Władze Iranu ostrzegły, że uznają tranzyt bez takiej zgody za zagrożenie dla bezpieczeństwa. Incydenty miały miejsce w czasie napięć między Iranem a Stanami Zjednoczonymi dotyczących żeglugi w Cieśninie Ormuz.