США отозвали временного поверенного в делах Элиаса Бауманна в Вашингтон для консультаций после того, как Никарагуа отказалась согласовать назначение Наташи Франчески следующей послом США в стране. Об этом сообщил Государственный департамент США.

Консультации в Вашингтоне

По указанию госсекретаря США Марко Рубио Бауманн возвращается в Вашингтон для важных консультаций, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на заявление американского ведомства. В Госдепартаменте связали это решение с отказом Никарагуа предоставить Франчески агреман.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Заявление Госдепартамента

В ведомстве заявили, что решение сопрезидентов Никарагуа Даниэля Ортеги и Росарио Мурильо свидетельствует об их нежелании вести продуктивный дипломатический диалог. Госдепартамент назвал Франчески высококвалифицированным кадровым дипломатом.

Американское ведомство также заявило, что отказ согласовать кандидатуру Франчески противоречит заявлениям руководства Никарагуа о взаимном уважении. В Госдепартаменте обвинили Ортегу и Мурильо в превращении дипломатического процесса в политическое представление в ущерб народу Никарагуа.

Читай нас в