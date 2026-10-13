В США Демократическая партия опережает Республиканскую по уровню симпатий граждан, свидетельствует новый опрос Gallup. По данным The Hill, положительно к Демократической партии относятся 43% респондентов, тогда как к Республиканской — 35%.

Изменение оценок партий

По сравнению с прошлым годом уровень симпатий к демократам вырос на шесть процентных пунктов, а к республиканцам снизился на пять пунктов. Gallup отмечает, что с 1992 года Демократическая партия в среднем имела более высокие показатели симпатий: 49% против 44% у республиканцев.

В последний раз у демократов был более высокий показатель симпатий в сентябре 2021 года: тогда их положительно оценивали 43% опрошенных, а Республиканскую партию — 40%. В то же время Gallup подчеркнул, что ни одна из двух партий сейчас не имеет преимущественно положительного имиджа: большинство американцев относятся к демократам негативно.

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Оценка экономической политики

Среди независимых респондентов 50% считают, что демократы лучше справились бы с управлением экономикой США. Республиканцам в этом вопросе отдали предпочтение 32% независимых респондентов.

Независимые респонденты также чаще положительно оценивают Демократическую партию в целом — 40% против 27% у республиканцев. По мнению 39% независимых, демократы лучше способны решать важнейшие проблемы страны, тогда как республиканцев выбрали 26%.

Опрос Gallup проводился с 1 по 17 сентября среди 1000 респондентов. Погрешность составляет четыре процентных пункта.

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