W Stanach Zjednoczonych Partia Demokratyczna wyprzedza Partię Republikańską pod względem sympatii obywateli, wynika z nowego sondażu Gallupa. Według The Hill, 43% respondentów ma pozytywny stosunek do Partii Demokratycznej, podczas gdy do Partii Republikańskiej — 35%.

Zmiana ocen partii

W porównaniu z ubiegłym rokiem poziom sympatii wobec demokratów wzrósł o sześć punktów procentowych, a wobec republikanów spadł o pięć punktów. Gallup zauważa, że od 1992 roku Partia Demokratyczna miała średnio wyższe wskaźniki sympatii: 49% wobec 44% w przypadku republikanów.

Ostatni raz demokraci mieli wyższy wskaźnik sympatii we wrześniu 2021 roku: wówczas pozytywnie oceniało ich 43% ankietowanych, a Partię Republikańską — 40%. Jednocześnie Gallup podkreślił, że żadna z dwóch partii nie ma obecnie przeważająco pozytywnego wizerunku: większość Amerykanów negatywnie ocenia demokratów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ocena polityki gospodarczej

Wśród niezależnych respondentów 50% uważa, że demokraci lepiej poradziliby sobie z zarządzaniem gospodarką USA. Republikanów w tej kwestii wybrało 32% niezależnych respondentów.

Niezależni respondenci również częściej pozytywnie oceniają Partię Demokratyczną ogółem — 40% wobec 27% dla republikanów. Zdaniem 39% niezależnych demokraci są lepiej zdolni do rozwiązywania najważniejszych problemów kraju, podczas gdy republikanów wybrało 26%.

Sondaż Gallupa przeprowadzono od 1 do 17 września wśród 1000 respondentów. Margines błędu wynosi cztery punkty procentowe.

Czytaj nas na