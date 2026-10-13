盖洛普：民主党在好感度上领先共和党——《国会山报》

一项新的盖洛普民调显示，在美国，民主党在民众好感度方面领先于共和党。根据《国会山报》的数据，43%的受访者对民主党持正面看法，而对共和党持正面看法的比例为35%。

政党评价的变化

与去年相比，对民主党的好感度上升了6个百分点，而对共和党的好感度下降了5个百分点。盖洛普指出，自1992年以来，民主党的平均好感度一直较高：49%，而共和党为44%。

民主党上一次拥有较高好感度是在2021年9月：当时43%的受访者对其持正面看法，共和党则为40%。与此同时，盖洛普强调，目前两党都没有以正面形象为主：大多数美国人对民主党持负面看法。

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对经济政策的评价

在独立受访者中，50%认为民主党能更好地管理美国经济。在这一问题上，32%的独立受访者更倾向于共和党。

独立受访者总体上也更常对民主党持正面看法——40%，而共和党为27%。39%的独立人士认为，民主党更有能力解决国家最重要的问题，而选择共和党的比例为26%。

盖洛普于9月1日至17日对1000名受访者进行了调查。误差幅度为4个百分点。

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