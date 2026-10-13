澳大利亚儿童性侵事件发生率上升——澳大利亚广播公司新闻

过去十年间，澳大利亚针对儿童的性侵事件发生率以及与家庭和家暴相关的袭击事件发生率显著上升。悉尼大学的一项研究表明了这一点，澳大利亚广播公司新闻报道。

研究人员分析了警方登记的受害者数据、因袭击造成伤害的住院数据以及儿童保护系统的信息。出生至9岁女孩遭受性侵的发生率在十年间上升了32%，10至17岁女孩群体中则上升了51%。

青少年男孩中的指标

10至17岁男孩群体中，性侵事件发生率在十年间增长了60%。自2021年以来，该指标平均每年增长15.7%。研究的主要作者露西·格拉米特表示，增长最快的情况出现在过去三到五年间。

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她表示，可能的因素包括收入不平等加剧、COVID-19疫情、生活成本上升以及网络环境中性别规范的变化。同时，该研究未发现因袭击造成伤害而住院的儿童数量增加，也未发现儿童保护系统中得到证实的虐待儿童案件增加。

呼吁加强预防

研究人员指出，这些指标之间的差异引发了对已记录增长原因的疑问，并需要不同部门之间开展更好的数据共享和协调。露西·格拉米特还表示担忧，儿童保护系统中得到证实的案件数量下降，可能与该系统的能力有关，而非暴力事件减少。

儿童性剥削问题专家康拉德·汤森称，这一增长速度令人担忧。研究人员呼吁澳大利亚联邦和各州政府加大对暴力预防和早期发现的投入，其中包括落实对预防暴力方法进行快速审查的建议。

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