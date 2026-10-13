В Австралии за последнее десятилетие существенно вырос уровень сексуальных нападений на детей, а также нападений, связанных с семейным и домашним насилием. Об этом свидетельствует исследование Сиднейского университета, сообщает ABC News.

Учёные проанализировали данные о потерпевших, зарегистрированных полицией, госпитализациях из-за травм в результате нападений и сведения системы защиты детей. Уровень сексуальных нападений на девочек от рождения до девяти лет вырос на 32% за десять лет, а среди девочек в возрасте от 10 до 17 лет — на 51%.

Показатели среди мальчиков-подростков

Среди мальчиков в возрасте от 10 до 17 лет уровень сексуальных нападений за десятилетие увеличился на 60%. С 2021 года этот показатель рос в среднем на 15,7% ежегодно. Ведущая автор исследования Люси Граммитт заявила, что наиболее стремительный рост зафиксировали в последние три-пять лет.

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По её словам, возможными факторами могут быть усиление неравенства доходов, пандемия COVID-19, рост стоимости жизни и изменения гендерных норм в онлайн-среде. В то же время исследование не выявило роста числа госпитализаций детей из-за травм, полученных во время нападений, или подтверждённых случаев жестокого обращения с детьми в системе их защиты.

Призывы усилить профилактику

Исследователи отметили, что расхождение между этими показателями ставит вопросы о причинах зафиксированного роста и требует лучшего обмена данными и координации между различными секторами. Люси Граммитт также выразила обеспокоенность, что снижение числа подтверждённых случаев в системе защиты детей может быть связано с её возможностями, а не с сокращением насилия.

Эксперт по противодействию сексуальной эксплуатации детей Конрад Таунсон назвал темпы роста тревожными. Исследователи призвали федеральные власти и власти штатов Австралии больше инвестировать в профилактику и раннее выявление насилия, в частности выполнить рекомендации быстрого обзора подходов к предотвращению насилия.

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