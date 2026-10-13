W Australii w ciągu ostatniej dekady znacząco wzrósł poziom napaści seksualnych na dzieci, a także napaści związanych z przemocą rodzinną i domową. Świadczy o tym badanie Uniwersytetu w Sydney, informuje ABC News.

Naukowcy przeanalizowali dane dotyczące ofiar zarejestrowanych przez policję, hospitalizacji z powodu obrażeń będących skutkiem napaści oraz informacje z systemu ochrony dzieci. Poziom napaści seksualnych na dziewczęta od urodzenia do dziewięciu lat wzrósł o 32% w ciągu dziesięciu lat, a wśród dziewcząt w wieku od 10 do 17 lat — o 51%.

Wskaźniki wśród nastoletnich chłopców

Wśród chłopców w wieku od 10 do 17 lat poziom napaści seksualnych wzrósł o 60% w ciągu dekady. Od 2021 roku wskaźnik ten rósł średnio o 15,7% rocznie. Główna autorka badania Lucy Grammitt powiedziała, że najszybszy wzrost odnotowano w ciągu ostatnich trzech do pięciu lat.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Jej zdaniem możliwymi czynnikami mogą być pogłębianie się nierówności dochodowych, pandemia COVID-19, wzrost kosztów życia oraz zmiany norm płciowych w środowisku internetowym. Jednocześnie badanie nie wykazało wzrostu liczby hospitalizacji dzieci z powodu obrażeń odniesionych podczas napaści ani potwierdzonych przypadków krzywdzenia dzieci w systemie ich ochrony.

Apele o wzmocnienie profilaktyki

Badacze zaznaczyli, że rozbieżność między tymi wskaźnikami rodzi pytania o przyczyny odnotowanego wzrostu i wymaga lepszej wymiany danych oraz koordynacji między różnymi sektorami. Lucy Grammitt wyraziła również obawę, że spadek liczby potwierdzonych przypadków w systemie ochrony dzieci może być związany z jego możliwościami, a nie ze zmniejszeniem przemocy.

Ekspert ds. przeciwdziałania seksualnemu wykorzystywaniu dzieci Conrad Townson nazwał tempo wzrostu alarmującym. Badacze wezwali federalne i stanowe władze Australii do większych inwestycji w profilaktykę i wczesne wykrywanie przemocy, w tym do wdrożenia zaleceń szybkiego przeglądu podejść do zapobiegania przemocy.

Czytaj nas na