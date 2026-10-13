В Австралії зріс рівень сексуальних нападів на дітей — ABC News Australia

В Австралії за останнє десятиліття суттєво зріс рівень сексуальних нападів на дітей, а також нападів, пов’язаних із сімейним і домашнім насильством. Про це свідчить дослідження Університету Сіднея, повідомляє ABC News.

Науковці проаналізували дані про зареєстрованих поліцією потерпілих, госпіталізації через травми внаслідок нападів і відомості системи захисту дітей. Рівень сексуальних нападів на дівчат віком від народження до дев’яти років зріс на 32% за десять років, а серед дівчат віком від 10 до 17 років — на 51%.

Показники серед хлопців-підлітків

Серед хлопців віком від 10 до 17 років рівень сексуальних нападів за десятиліття збільшився на 60%. З 2021 року цей показник зростав у середньому на 15,7% щороку. Провідна авторка дослідження Люсі Граммітт заявила, що найстрімкіше зростання зафіксували протягом останніх трьох-п’яти років.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

За її словами, можливими чинниками можуть бути посилення нерівності доходів, пандемія COVID-19, зростання вартості життя та зміни гендерних норм в онлайн-середовищі. Водночас дослідження не виявило зростання кількості госпіталізацій дітей через травми, завдані під час нападів, або підтверджених випадків жорстокого поводження з дітьми у системі їхнього захисту.

Заклики посилити профілактику

Дослідники зазначили, що розбіжність між цими показниками порушує питання про причини зафіксованого зростання та потребує кращого обміну даними і координації між різними секторами. Люсі Граммітт також висловила занепокоєння, що зниження числа підтверджених випадків у системі захисту дітей може бути пов’язане з її спроможністю, а не зі скороченням насильства.

Експерт із протидії сексуальній експлуатації дітей Конрад Таунсон назвав темпи зростання тривожними. Дослідники закликали федеральну та штатні влади Австралії більше інвестувати у профілактику й раннє виявлення насильства, зокрема виконати рекомендації швидкого огляду підходів до запобігання насильству.

Читай нас у