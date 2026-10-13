加拿大外交部长阿妮塔·阿南德于10月13日抵达印度，将与印度外交部长苏布拉马尼亚姆·贾伊尚卡尔举行会谈。双方计划讨论双边路线图的优先事项，包括贸易、能源、人员往来，以及安全与防务领域的合作，据阿纳多卢通讯社报道。

在新德里的会谈

根据加拿大外交部的消息，阿南德与贾伊尚卡尔的会晤将是自2025年9月以来的第11次会晤。在新德里期间，这位加拿大部长还将参加彭博新经济论坛上关于中等强国和不断变化的世界秩序的讨论。

加拿大方面在声明中表示，阿南德将在论坛上强调，在地缘政治不确定性背景下，多边和诸边合作的重要性。印度外交部发言人兰迪尔·贾伊斯瓦尔表示，这是自2025年6月以来阿南德第三次访问该国，反映出印度和加拿大之间积极的高层接触。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

访问阿联酋及贸易谈判

在印度之后，阿南德将继续前往阿拉伯联合酋长国，作为定于10月13日至16日进行的访问的一部分。在阿联酋，她计划会见副总理兼外交部长谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬、官员和商界代表。会谈议题包括扩大商业伙伴关系，以及在防务与安全、人工智能和创新领域的合作。

同一天，加拿大总理马克·卡尼与印度总理纳伦德拉·莫迪通电话。双方确认了尽快完成全面经济伙伴关系协定谈判的意愿，并支持旨在到2030年将双边贸易额翻一番的努力。双方还欢迎由加拿大国际贸易部长马宁德·西杜在印度率领的“加拿大团队”贸易代表团，讨论了印太地区的地缘政治不稳定，并同意在莫迪12月访问加拿大前保持联系。

关注我们在