Глава МИД Канады Анита Ананд 13 октября прибыла в Индию, где проведет переговоры с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Стороны планируют обсудить приоритеты двусторонней дорожной карты, в частности торговлю, энергетику, контакты между людьми, а также сотрудничество в сфере безопасности и обороны, сообщает Anadolu Agency.

Переговоры в Нью-Дели

По данным канадского внешнеполитического ведомства, встреча Ананд и Джайшанкара станет 11-й с сентября 2025 года. Во время пребывания в Нью-Дели канадская министр также примет участие в дискуссии о средних державах и меняющемся мировом порядке на Bloomberg New Economy Forum.

В заявлении канадской стороны отмечается, что на форуме Ананд будет подчеркивать важность многостороннего и плюрилатерального сотрудничества в условиях геополитической неопределенности. Представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что это третий визит Ананд в страну с июня 2025 года, что отражает активные контакты на высоком уровне между Индией и Канадой.

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Визит в ОАЭ и торговые переговоры

После Индии Ананд продолжит поездку в Объединенные Арабские Эмираты в рамках визита, запланированного на 13–16 октября. В ОАЭ она должна встретиться с вице-премьером и министром иностранных дел шейхом Абдуллой бин Заидом Аль Нахайяном, чиновниками и представителями бизнеса. Темами переговоров названы расширение коммерческого партнерства, сотрудничество в сфере обороны и безопасности, искусственного интеллекта и инноваций.

В тот же день премьер-министр Канады Марк Карни провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Они подтвердили намерение как можно скорее завершить переговоры о всеобъемлющем соглашении об экономическом партнерстве и поддержать усилия, направленные на удвоение двусторонней торговли к 2030 году. Стороны также приветствовали торговую миссию Team Canada, которую в Индии возглавляет министр международной торговли Канады Маниндер Сидху, обсудили геополитическую нестабильность в Индо-Тихоокеанском регионе и договорились поддерживать связь перед визитом Моди в Канаду в декабре.

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