Kanadyjska minister spraw zagranicznych Anita Anand przybyła 13 października do Indii, gdzie przeprowadzi rozmowy z indyjskim ministrem spraw zagranicznych Subrahmanyamem Jaishankarem. Strony planują omówić priorytety dwustronnej mapy drogowej, w tym handel, energetykę, kontakty międzyludzkie, a także współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności, informuje Anadolu Agency.

Rozmowy w Nowym Delhi

Według kanadyjskiego resortu spraw zagranicznych spotkanie Anand i Jaishankara będzie 11. spotkaniem od września 2025 roku. Podczas pobytu w Nowym Delhi kanadyjska minister weźmie również udział w dyskusji na temat średnich mocarstw i zmieniającego się porządku światowego na Bloomberg New Economy Forum.

W oświadczeniu strony kanadyjskiej zaznaczono, że na forum Anand będzie podkreślać znaczenie współpracy wielostronnej i plurilateralnej w warunkach niepewności geopolitycznej. Rzecznik indyjskiego MSZ Randhir Jaiswal oświadczył, że jest to trzecia wizyta Anand w tym kraju od czerwca 2025 roku, co odzwierciedla aktywne kontakty na wysokim szczeblu między Indiami a Kanadą.

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Wizyta w ZEA i rozmowy handlowe

Po Indiach Anand uda się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich w ramach wizyty zaplanowanej na 13–16 października. W ZEA ma spotkać się z wicepremierem i ministrem spraw zagranicznych szejkiem Abdullahem bin Zajedem Al Nahajjanem, urzędnikami oraz przedstawicielami biznesu. Wśród tematów rozmów wymieniono rozszerzenie partnerstwa handlowego oraz współpracę w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, sztucznej inteligencji i innowacji.

Tego samego dnia premier Kanady Mark Carney odbył rozmowę telefoniczną z premierem Indii Narendrą Modim. Potwierdzili zamiar jak najszybszego zakończenia negocjacji w sprawie kompleksowego porozumienia o partnerstwie gospodarczym oraz wsparcia działań mających na celu podwojenie dwustronnej wymiany handlowej do 2030 roku. Strony powitały również misję handlową Team Canada, której w Indiach przewodzi kanadyjski minister handlu międzynarodowego Maninder Sidhu, omówiły niestabilność geopolityczną w regionie Indo-Pacyfiku i uzgodniły utrzymywanie kontaktu przed wizytą Modiego w Kanadzie w grudniu.

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