Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд прибула до Індії — Anadolu Agency

Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд 13 жовтня прибула до Індії, де проведе переговори з індійським міністром закордонних справ Субраманьямом Джайшанкаром. Сторони планують обговорити пріоритети двосторонньої дорожньої карти, зокрема торгівлю, енергетику, контакти між людьми, а також співпрацю у сфері безпеки й оборони, повідомляє Anadolu Agency.

Переговори в Нью-Делі

За даними канадського зовнішньополітичного відомства, зустріч Ананд і Джайшанкара стане 11-ю від вересня 2025 року. Під час перебування в Нью-Делі канадська міністерка також візьме участь у дискусії про середні держави та зміну світового порядку на Bloomberg New Economy Forum.

У заяві канадської сторони зазначено, що на форумі Ананд наголошуватиме на важливості багатосторонньої та плюрилатеральної співпраці в умовах геополітичної невизначеності. Речник МЗС Індії Рандгір Джайсвал заявив, що це третій візит Ананд до країни з червня 2025 року, що відображає активні контакти високого рівня між Індією та Канадою.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Візит до ОАЕ та торговельні переговори

Після Індії Ананд продовжить поїздку до Об'єднаних Арабських Еміратів у межах візиту, запланованого на 13–16 жовтня. В ОАЕ вона має зустрітися з віцепрем'єр-міністром і міністром закордонних справ шейхом Абдуллою бін Заїдом Аль Нахаяном, посадовцями та представниками бізнесу. Темами переговорів названо розширення комерційного партнерства, співпрацю в обороні й безпеці, штучному інтелекті та інноваціях.

Того ж дня прем'єр-міністр Канади Марк Карні провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Вони підтвердили намір якнайшвидше завершити переговори про всеосяжну угоду про економічне партнерство та підтримати зусилля, спрямовані на подвоєння двосторонньої торгівлі до 2030 року. Також сторони привітали торговельну місію Team Canada, яку в Індії очолює міністр міжнародної торгівлі Канади Маніндер Сідху, обговорили геополітичну нестабільність в Індо-Тихоокеанському регіоні та домовилися підтримувати зв'язок перед візитом Моді до Канади у грудні.

Читай нас у