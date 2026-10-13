在伊朗，伊斯兰革命卫队海军高级指挥官、海军少将阿里·阿兹马埃伊威胁称，如果美国军舰接近霍尔木兹海峡入口，将击沉这些军舰。阿纳多卢通讯社援引伊朗国家通讯社IRNA报道称。

指挥官的声明

阿兹马埃伊在电视讲话中表示，伊朗军队正在等待美国军舰接近该海峡，并正在为可能发生的遭遇进行倒计时。他还声称，由于自身脆弱性，美国军舰不敢接近这条战略水道。

阿兹马埃伊称，一艘价值130亿美元的美国航空母舰位于距该海峡700公里处。他表示，美国可以通过进入他所称由伊朗军队控制的区域，来检验霍尔木兹海峡是否开放。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

有关航运的声明

阿兹马埃伊表示，伊斯兰革命卫队海军控制霍尔木兹海峡和波斯湾，而伊朗正规海军负责阿曼湾。他还声称，伊斯兰革命卫队控制船只通行，并向经由伊朗水域前往或离开伊朗的船只发放许可。

这名指挥官提到两起伊朗认定为违反规则的船只受到惩罚的事件，并指责美国及其地区伙伴在媒体上淡化这些事件。他还表示，伊朗军队目前比战争初期准备得更充分。

在伊朗与美国之间的战争以及有关航运的争端背景下，霍尔木兹海峡地区的紧张局势持续存在。德黑兰称其控制通过伊朗水域的通行，而华盛顿坚持航行自由。据阿纳多卢通讯社报道，近期针对海峡地区商船的袭击加剧了海上紧张局势。

关注我们在