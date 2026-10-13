Іранський командир ВМС КВІР пригрозив потопити кораблі США — Anadolu Agency

В Ірані старший командир ВМС Корпусу вартових ісламської революції контрадмірал Алі Азмаеї пригрозив потопити американські військові кораблі, якщо вони наблизяться до входу в Ормузьку протоку. Про це Anadolu Agency повідомило з посиланням на іранське державне агентство IRNA.

Заява командувача

У телевізійному виступі Азмаеї заявив, що іранські сили очікують наближення американських кораблів до протоки та ведуть зворотний відлік до можливої зустрічі. Він також стверджував, що кораблі США не наважуються підійти до стратегічного водного шляху через свою вразливість.

За словами Азмаеї, американський авіаносець вартістю 13 мільярдів доларів перебуває за 700 кілометрів від протоки. Він заявив, що США можуть перевірити, чи відкрита Ормузька протока, увійшовши до району, який, за його твердженням, контролюють іранські сили.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Заяви про судноплавство

Азмаеї заявив, що ВМС КВІР контролюють Ормузьку протоку та Перську затоку, тоді як регулярні ВМС Ірану відповідають за Оманську затоку. Він також стверджував, що КВІР контролює рух суден і видає дозволи кораблям, які прямують до Ірану або виходять із нього через іранські води.

Командувач згадав два випадки покарання суден, які Іран назвав такими, що порушили правила, та звинуватив США і їхніх регіональних партнерів у замовчуванні цих інцидентів у медіа. Він також заявив, що іранські сили нині підготовлені краще, ніж на початку війни.

Напруженість у районі Ормузької протоки зберігається на тлі війни між Іраном і США та суперечок щодо судноплавства. Тегеран заявляє про контроль проходу через іранські води, тоді як Вашингтон наполягає на свободі навігації. За даними Anadolu Agency, нещодавні атаки на комерційні судна в районі протоки посилили морську напруженість.

Читай нас у