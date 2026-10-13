W Iranie starszy dowódca marynarki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, kontradmirał Ali Azmaei, zagroził zatopieniem amerykańskich okrętów wojennych, jeśli zbliżą się do wejścia do Cieśniny Ormuz. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na irańską państwową agencję IRNA.

Oświadczenie dowódcy

W telewizyjnym wystąpieniu Azmaei oświadczył, że irańskie siły oczekują zbliżenia się amerykańskich okrętów do cieśniny i prowadzą odliczanie do możliwego spotkania. Twierdził również, że amerykańskie okręty nie odważają się zbliżyć do strategicznego szlaku wodnego z powodu swojej podatności na atak.

Według Azmaeiego amerykański lotniskowiec o wartości 13 miliardów dolarów znajduje się 700 kilometrów od cieśniny. Oświadczył, że Stany Zjednoczone mogą sprawdzić, czy Cieśnina Ormuz jest otwarta, wpływając do obszaru, który — jak twierdził — jest kontrolowany przez siły irańskie.

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Twierdzenia dotyczące żeglugi

Azmaei oświadczył, że marynarka Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej kontroluje Cieśninę Ormuz i Zatokę Perską, podczas gdy regularna marynarka Iranu odpowiada za Zatokę Omańską. Twierdził także, że Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej kontroluje ruch statków i wydaje zezwolenia jednostkom płynącym do Iranu lub opuszczającym go przez irańskie wody.

Dowódca wspomniał o dwóch przypadkach ukarania statków, które Iran uznał za naruszające zasady, i oskarżył Stany Zjednoczone oraz ich regionalnych partnerów o przemilczanie tych incydentów w mediach. Oświadczył także, że siły irańskie są obecnie lepiej przygotowane niż na początku wojny.

Napięcia w rejonie Cieśniny Ormuz utrzymują się w związku z wojną między Iranem a Stanami Zjednoczonymi oraz sporami dotyczącymi żeglugi. Teheran deklaruje kontrolę nad przepływem przez irańskie wody, podczas gdy Waszyngton nalega na swobodę żeglugi. Według Anadolu Agency niedawne ataki na statki handlowe w rejonie cieśniny zwiększyły napięcia na morzu.

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