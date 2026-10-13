В Иране старший командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции контр-адмирал Али Азмаеи пригрозил потопить американские военные корабли, если они приблизятся ко входу в Ормузский пролив. Об этом Anadolu Agency сообщило со ссылкой на иранское государственное агентство IRNA.

Заявление командующего

В телевизионном выступлении Азмаеи заявил, что иранские силы ожидают приближения американских кораблей к проливу и ведут обратный отсчет до возможной встречи. Он также утверждал, что корабли США не осмеливаются подойти к стратегическому водному пути из-за своей уязвимости.

По словам Азмаеи, американский авианосец стоимостью 13 миллиардов долларов находится в 700 километрах от пролива. Он заявил, что США могут проверить, открыт ли Ормузский пролив, войдя в район, который, по его утверждению, контролируют иранские силы.

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Заявления о судоходстве

Азмаеи заявил, что ВМС КСИР контролируют Ормузский пролив и Персидский залив, тогда как регулярные ВМС Ирана отвечают за Оманский залив. Он также утверждал, что КСИР контролирует движение судов и выдает разрешения кораблям, направляющимся в Иран или выходящим из него через иранские воды.

Командующий упомянул два случая наказания судов, которые Иран назвал нарушившими правила, и обвинил США и их региональных партнеров в замалчивании этих инцидентов в СМИ. Он также заявил, что иранские силы сейчас подготовлены лучше, чем в начале войны.

Напряженность в районе Ормузского пролива сохраняется на фоне войны между Ираном и США и споров о судоходстве. Тегеран заявляет о контроле прохода через иранские воды, тогда как Вашингтон настаивает на свободе судоходства. По данным Anadolu Agency, недавние атаки на коммерческие суда в районе пролива усилили морскую напряженность.

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