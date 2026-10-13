美国陆军准备调整战时装备储备——Defense News

美国陆军计划在下一个日历年内，就用于在发生冲突时快速部署的预置装备和物资储备调整作出决定。据Defense News报道，美国陆军装备司令部副司令加文·劳伦斯少将作出了上述表态。

此次审查在“全陆军力量投送装备”计划，即TAP2E计划框架内进行。该计划 предусматривает评估武器、大型装备和其他资源的部署情况，这些资源存放在仓库中或预先部署在前沿。必要时，计划迅速启用并移交给部队。

印太地区的储备

根据美国陆军的战略，TAP2E计划相关工作将持续至2032年。预算文件为该计划在2027财年拨款7.02亿美元。根据美国国会2024年的一份报告，美国陆军至少拥有七处公开确定的储备：两处位于北美、两处位于亚洲、一处位于舰船上、两处位于欧洲。

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预算提案还 предусматривает在印太地区西南部建立第八处储备。此外，提案建议增加对现有面向欧洲的预置储备进行综合技术维护和保障的资金。

物资储存的变化

劳伦斯指出，陆军正与五角大楼协调工作，后者负责就不同地区的军事存在作出决定。审查的主要问题包括：储备是否位于所需地点，以及那里是否拥有足够的必要装备和物资。

此前，美国陆军已确定若干具体调整：减少在APS afloat计划下储存在舰船上的装备数量，以及将一套新的装备转移到太平洋地区。另一个方向是更积极地使用战区联合分配中心，那里储存着消耗性物资，包括医疗物资。

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