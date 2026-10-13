Armia USA planuje w ciągu następnego roku kalendarzowego podjąć decyzje dotyczące zmian w rozmieszczonych z wyprzedzeniem zapasach sprzętu i materiałów przeznaczonych do szybkiego użycia w razie konfliktu. Jak podaje Defense News, poinformował o tym zastępca dowódcy Dowództwa Materiałowego Armii USA, generał dywizji Gavin Lawrence.

Przegląd jest prowadzony w ramach programu Total Army Power Projection Equipment, czyli TAP2E. Przewiduje on ocenę rozmieszczenia uzbrojenia, sprzętu wielkogabarytowego i innych zasobów, które są przechowywane w magazynach lub rozmieszczane z wyprzedzeniem. Mają one być szybko używane i przekazywane wojskom w razie potrzeby.

Zapasy w regionie Indo-Pacyfiku

Zgodnie ze strategią Armii USA prace w ramach programu TAP2E będą trwały do 2032 roku. Dokumenty budżetowe przewidują na ten cel 702 mln dolarów w roku fiskalnym 2027. Według raportu Kongresu USA z 2024 roku armia ma co najmniej siedem publicznie wskazanych zapasów: dwa w Ameryce Północnej, dwa w Azji, jeden na statkach i dwa w Europie.

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Propozycja budżetowa przewiduje również utworzenie ósmego zapasu w południowo-zachodniej części regionu Indo-Pacyfiku. Ponadto proponuje się zwiększenie finansowania kompleksowej obsługi technicznej i utrzymania istniejących rozmieszczonych z wyprzedzeniem zapasów ukierunkowanych na Europę.

Zmiany w przechowywaniu materiałów

Lawrence zaznaczył, że armia koordynuje działania z Pentagonem, który podejmuje decyzje dotyczące obecności wojskowej w różnych regionach. Wśród głównych kwestii przeglądu jest to, czy zapasy znajdują się w potrzebnych miejscach oraz czy jest tam wystarczająco dużo niezbędnego sprzętu i materiałów.

Wcześniej Armia USA wskazała już konkretne zmiany: zmniejszenie ilości sprzętu przechowywanego na statkach w ramach programu APS afloat, a także przeniesienie jednego nowego zestawu sprzętu do regionu Pacyfiku. Kolejnym kierunkiem jest aktywniejsze wykorzystywanie Teatralnych Centrów Dystrybucji, w których przechowywane są materiały zużywalne, w tym zapasy medyczne.

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