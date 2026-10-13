В ДР Конго подтвердили более 9 тысяч случаев Эболы — Al Jazeera

В Демократической Республике Конго количество подтвержденных случаев Эболы превысило 9 тысяч. Министерство здравоохранения страны во вторник сообщило о 9066 подтвержденных случаях и 4381 смерти. Об этом сообщает Al Jazeera.

Самая масштабная вспышка в стране

Вспышка, вызванная штаммом Бундибуджи вируса Эбола, стала крупнейшей и самой смертоносной в истории ДР Конго. В мировом масштабе она уступает только эпидемии в Западной Африке в 2014–2016 годах, когда в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне зафиксировали 28 600 подтвержденных случаев и более 11 тысяч смертей, по данным Всемирной организации здравоохранения.

Для штамма Бундибуджи в настоящее время нет одобренных вакцин или методов лечения. Исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Чикве Ихеквеазу заявил, что в ближайшие недели для ДР Конго готовят клиническое испытание для оценки эффективности вакцины против этого штамма.

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Недоверие общин и боевые действия

Текущую вспышку официально объявили в середине мая, хотя некоторые эксперты считают, что она могла начаться еще в феврале. Вирус, который передается через контакт с биологическими жидкостями, распространился на семь провинций на севере и востоке страны.

Сдерживать передачу инфекции сложно из-за недоверия части местных общин к медикам и другим участникам реагирования. Некоторые жители считают болезнь выдумкой чиновников для присвоения средств. Работу также осложняет конфликт между группировкой M23 и правительственными силами, из-за которого труднее доставлять медицинские ресурсы в отдаленные районы.

На прошлой неделе Кения сообщила о первом завезенном случае: гражданин страны, который жил в ДР Конго, путешествовал через Уганду в Найроби, где умер. Уганда ранее в этом году зафиксировала 20 случаев и две смерти, однако в августе страну объявили свободной от Эболы.

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