W Demokratycznej Republice Konga liczba potwierdzonych przypadków Eboli przekroczyła 9 tysięcy. Ministerstwo Zdrowia kraju poinformowało we wtorek o 9066 potwierdzonych przypadkach i 4381 zgonach. Poinformowała o tym Al Jazeera.

Największa epidemia w kraju

Epidemia wywołana przez szczep Bundibugyo wirusa Ebola stała się największą i najbardziej śmiercionośną w historii DR Konga. W skali świata ustępuje jedynie epidemii w Afryce Zachodniej z lat 2014–2016, gdy w Gwinei, Liberii i Sierra Leone odnotowano 28 600 potwierdzonych przypadków i ponad 11 tysięcy zgonów, według Światowej Organizacji Zdrowia.

Obecnie nie ma zatwierdzonych szczepionek ani metod leczenia szczepu Bundibugyo. Dyrektor wykonawczy Programu WHO ds. Sytuacji Kryzysowych w Zdrowiu Chikwe Ihekweazu oświadczył, że w najbliższych tygodniach dla DR Konga przygotowywane jest badanie kliniczne mające ocenić skuteczność szczepionki przeciwko temu szczepowi.

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Brak zaufania społeczności i działania zbrojne

Obecną epidemię oficjalnie ogłoszono w połowie maja, choć niektórzy eksperci uważają, że mogła rozpocząć się już w lutym. Wirus, który przenosi się przez kontakt z płynami ustrojowymi, rozprzestrzenił się na siedem prowincji na północy i wschodzie kraju.

Ograniczanie transmisji zakażenia jest trudne z powodu braku zaufania części lokalnych społeczności do medyków i innych osób uczestniczących w działaniach zaradczych. Niektórzy mieszkańcy uważają chorobę za wymysł urzędników mający umożliwić przywłaszczenie środków. Pracę utrudnia również konflikt między ugrupowaniem M23 a siłami rządowymi, przez który trudniej dostarczać zasoby medyczne do odległych obszarów.

W ubiegłym tygodniu Kenia poinformowała o pierwszym zawleczonym przypadku: obywatel kraju, który mieszkał w DR Konga, podróżował przez Ugandę do Nairobi, gdzie zmarł. Uganda odnotowała wcześniej w tym roku 20 przypadków i dwa zgony, jednak w sierpniu kraj ogłoszono wolnym od Eboli.

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