刚果民主共和国的确诊埃博拉病例数已超过9000例。该国卫生部周二报告了9066例确诊病例和4381例死亡病例。半岛电视台报道。

该国规模最大的疫情暴发

由埃博拉病毒本迪布焦毒株引发的此次疫情，已成为刚果（金）历史上规模最大、死亡人数最多的一次疫情暴发。根据世界卫生组织的数据，从全球范围看，此次疫情仅次于2014年至2016年西非疫情，当时几内亚、利比里亚和塞拉利昂共记录了28600例确诊病例和超过1.1万例死亡病例。

目前，尚无获批用于本迪布焦毒株的疫苗或治疗方法。世界卫生组织卫生紧急项目执行主任奇克韦·伊赫克韦阿祖表示，未来几周将为刚果（金）筹备一项临床试验，以评估针对该毒株的疫苗有效性。

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社区不信任与战斗行动

当前疫情于5月中旬正式宣布，尽管一些专家认为它可能早在2月就已开始。这种通过接触体液传播的病毒已蔓延至该国北部和东部的七个省份。

由于部分当地社区不信任医务人员及其他应对人员，遏制感染传播面临困难。一些居民认为，这种疾病是官员为了侵吞资金而编造的。M23组织与政府军之间的冲突也使工作更加困难，导致向偏远地区运送医疗资源变得更难。

上周，肯尼亚报告了首例输入性病例：一名曾居住在刚果（金）的该国公民经乌干达前往内罗毕，并在当地死亡。乌干达今年早些时候记录了20例病例和2例死亡，但该国于8月被宣布摆脱埃博拉疫情。

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