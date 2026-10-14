哥伦比亚和平特别管辖区（JEP）对10名前哥伦比亚革命武装力量（FARC）成员提出指控，罪名是涉嫌战争罪和危害人类罪。该程序涉及1996年至2016年间在该国东南部针对五个原住民族群涉嫌犯下的罪行。

被控杀害和强迫迁移

据半岛电视台报道，JEP指控被告对五个原住民族群的成员实施酷刑、杀害和强迫迁移。JEP法官卡塔利娜·迪亚斯表示，FARC指挥官命令下属在原住民族群的领土上布雷，并破坏其赖以生存的生态系统。

她表示，该法庭的决定旨在为该国最被遗忘的民族伸张正义。原住民社区代表对此表示欢迎，认为这承认了武装团体不仅攻击个人，还攻击社区的知识、语言和领土。

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被告中包括一名前参议员

三名被告曾是FARC最后一届书记处成员。2016年，该组织与哥伦比亚政府签署和平协议，协议规定解除武装，并给予前叛乱分子10个国会席位。案件涉案人员包括胡利安·加略，他根据这一安排担任了八年参议员。

JEP的设立是为了审理哥伦比亚长期国内武装冲突期间犯下的罪行。该法庭只能判处不涉及监禁的处罚。去年，它判处7名前FARC成员八年的补偿性措施，这些人被控绑架；措施包括排雷和协助寻找失踪人员。

根据哥伦比亚真相委员会的数据，1985年至2018年间，冲突造成450,664人死亡，另有121,768人失踪。

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