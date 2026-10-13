14 октября 2026 года в Гамбурге начнётся судебное разбирательство по делу о подрыве газопроводов «Северный поток», в котором одним из обвиняемых является гражданин Украины Сергей Кузнецов.

У здания Ганзейского высшего земельного суда, где будут проходить слушания, украинская общественная инициатива Vilni_De_Ua организует акцию с требованием объективного и всестороннего освещения судебного процесса. Мероприятие начнется в 8:00 по местному времени. Организаторы стремятся привлечь внимание европейского сообщества к контексту полномасштабной агрессии «РФ» против Украины, вопросам энергетической безопасности Европы и обеспечению соблюдения права обвиняемого на справедливый суд.

Сам Сергей Кузнецов отвергает обвинения и отрицает причастность к диверсии, отмечая, что во время взрывов находился на территории Украины.

Источники: украинская общественная инициатива Vilni_De_Ua.

В Германии предъявили обвинение украинцу Сергею Кузнецову по делу «Северных потоков».

Германия обновила европейский ордер на арест Владимира Журавлёва, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток». В ордер добавили квалификацию «военное преступление».

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