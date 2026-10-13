У Гамбурзі почнуть судити українця Сергія Кузнєцова за підрив Північних потоків

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У Гамбурзі 14 жовтня 2026 року розпочнеться судовий розгляд справи про підрив газопроводів «Північний потік», у якій одним із обвинувачених є громадянин України Сергій Кузнєцов.

Біля Ганзейського вищого земельного суду, де розкладено слухання, українська громадська ініціатива Vilni_De_Ua організовує акцію з вимогою об'єктивного та всебічного висвітлення судового процесу. Захід розпочнеться о 8:00 за місцевим часом. Організатори прагнуть привернути увагу європейської спільноти до контексту повномасштабної агресії «рф» проти України, питань енергетичної безпеки Європи та забезпечення дотримання права обвинуваченого на справедливий суд.

Сам Сергій Кузнєцов відкидає звинувачення та заперечує причетність до диверсії, зазначаючи, що під час вибухів перебував на території України.

Джерела: українська громадська ініціатива Vilni_De_Ua.

У Німеччині висунули обвинувачення українцю Сергію Кузнєцову у справі Північних потоків.

Німеччина оновила європейський ордер на арешт Володимира Журавльова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів «Північний потік». До ордера додали кваліфікацію «воєнний злочин».

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