W Anglii i Walii setki więźniów zwolnionych przedterminowo, w tym skazani za przestępstwa z użyciem przemocy i stalking, nie otrzymały elektronicznych urządzeń monitorujących. Poinformowali o tym posłowie Izby Gmin, podaje The Guardian.

Problem pojawił się wraz z rozpoczęciem drugiego etapu przedterminowego zwolnienia 650 skazanych, mającego złagodzić przepełnienie więzień w Anglii i Walii. Policja i pracownicy służby probacyjnej oświadczyli, że trudno im poradzić sobie z dodatkową liczbą osób, które muszą monitorować po zwolnieniu.

Zarzuty wobec Serco

Labourzystowski poseł Clive Efford powiedział podczas pilnego pytania w Izbie Gmin, że firma outsourcingowa Serco nie zapewniła wystarczającej liczby elektronicznych znaczników w więzieniach. Według niego firma nie wywiązuje się ze zobowiązań kontraktowych.

Nick Timothy, minister sprawiedliwości w gabinecie cieni, oświadczył, że większość więźniów nie otrzymała elektronicznych znaczników przed zwolnieniem, mimo zapewnień rządu o szczególnie rygorystycznym systemie nadzoru. Minister sprawiedliwości Jake Richards odpowiedział, że rząd współpracuje z Serco, a od marca sytuacja związana z wdrażaniem systemu się poprawiła. Dodał, że monitoring elektroniczny przewidziano dla każdej zwolnionej osoby, jednak ostateczna decyzja jest podejmowana operacyjnie.

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Obciążenie służby probacyjnej

W tym miesiącu planowane jest zwolnienie około 2 tys. skazanych, wśród których są sprawcy przemocy domowej i osoby skazane za przestępstwa z użyciem przemocy. Kolejne 3 tys. ma zostać zwolnionych etapami w ciągu następnego roku. Wcześniej łączną liczbę zmniejszono z 6 tys. po interwencji Andy'ego Burnhama. Osoby skazane za nieumyślne spowodowanie śmierci nie są objęte tym programem.

Związek zawodowy pracowników służby probacyjnej Napo poinformował o znacznym obciążeniu swoich członków, którzy kontrolują zachowanie sprawców przestępstw w społecznościach. Przedstawiciele związku przeprowadzili wstępne spotkanie dotyczące możliwego strajku w związku z wynagrodzeniami i obciążeniem pracą. Formalne głosowanie w sprawie akcji protestacyjnej ma rozpocząć się 19 października.

Źródło w Służbie Więziennej i Probacyjnej poinformowało, że jeśli danej osobie nie zostanie założony elektroniczny znacznik w dniu zwolnienia, jego założenie może opóźnić się nawet o miesiąc. Komisarz londyńskiej policji Mark Rowley oświadczył również, że ponad 95% osób zatrzymanych za naruszenie warunków monitoringu elektronicznego ponownie zostaje zwolnionych za kaucją na tych samych warunkach.

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