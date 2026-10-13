В Англии и Уэльсе сотни заключённых, освобождённых досрочно, в том числе осуждённые за насильственные преступления и преследование, не получили электронные средства мониторинга. Об этом заявили депутаты Палаты общин, сообщает The Guardian.

Проблема возникла на фоне начала второго этапа досрочного освобождения 650 осуждённых, призванного ослабить переполненность тюрем Англии и Уэльса. Полиция и сотрудники службы пробации заявили, что им трудно справляться с дополнительным количеством людей, за которыми они должны следить после освобождения.

Претензии к Serco

Лейбористский депутат Клайв Эффорд во время срочного вопроса в Палате общин заявил, что аутсорсинговая компания Serco не обеспечила достаточное количество электронных меток в тюрьмах. По его словам, компания не выполняет контрактные обязательства.

Теневой министр юстиции Ник Тимоти заявил, что большинство заключённых не получили электронные метки перед освобождением, несмотря на заверения правительства об особо строгом режиме надзора. Министр юстиции Джейк Ричардс ответил, что правительство сотрудничает с Serco и с марта ситуация с внедрением системы улучшилась. Он добавил, что электронный мониторинг предусмотрен для каждого освобождённого, однако окончательное решение принимается в оперативном порядке.

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Нагрузка на службу пробации

В этом месяце планируют освободить около 2 тысяч осуждённых, среди которых есть лица, совершающие домашнее насилие, и осуждённые за насильственные преступления. Ещё 3 тысячи должны освободить поэтапно в течение следующего года. Ранее общее количество сократили с 6 тысяч после вмешательства Энди Бернема. Осуждённые за непредумышленное убийство не подпадают под эту программу.

Профсоюз работников службы пробации Napo заявил о значительной нагрузке на своих членов, которые контролируют поведение правонарушителей в сообществах. Представители профсоюза провели предварительное заседание относительно возможной забастовки из-за оплаты труда и рабочей нагрузки. Формальное голосование по вопросу промышленных действий должно начаться 19 октября.

Источник в Тюремной службе и службе пробации сообщил, что если человеку не установить электронную метку в день освобождения, её установка может затянуться до месяца. Комиссар полиции Лондона Марк Роули также заявил, что более 95% задержанных за нарушение условий электронного мониторинга снова отпускают под залог на тех же условиях.

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