在英格兰和威尔士，数百名提前获释的囚犯，包括因暴力犯罪和跟踪骚扰被定罪者，未获得电子监控设备。英国下议院议员表示，《卫报》报道。

问题出现在第二阶段提前释放650名罪犯启动之际，该措施旨在缓解英格兰和威尔士监狱人满为患的状况。警方和缓刑服务人员表示，他们难以应对获释后需要监控的额外人数。

对Serco的指责

工党议员克莱夫·埃福德在下议院紧急质询期间表示，外包公司Serco未能在监狱中提供足够数量的电子标签。他称，该公司没有履行合同义务。

影子司法大臣尼克·蒂莫西表示，尽管政府保证实施特别严格的监督制度，但大多数囚犯在获释前没有获得电子标签。司法大臣杰克·理查兹回应称，政府正在与Serco合作，自3月以来，系统推广的情况已有改善。他补充说，每名获释人员都计划接受电子监控，但最终决定将根据实际情况作出。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

缓刑服务的负担

本月计划释放约2,000名罪犯，其中包括家庭施暴者和因暴力犯罪被定罪者。另有3,000人将在未来一年内分阶段获释。此前，在安迪·伯纳姆干预后，总人数从6,000人减少。因过失杀人被定罪者不在该计划范围内。

缓刑工作人员工会Napo表示，其成员承担着沉重工作负担，他们负责监督社区内违法者的行为。工会代表已就因薪酬和工作负担可能举行罢工召开预备会议。关于劳工行动的正式投票计划于10月19日开始。

监狱和缓刑服务部门的一名消息人士表示，如果未在获释当天为一人安装电子标签，安装可能会延迟长达一个月。伦敦警察厅专员马克·罗利还表示，因违反电子监控条件被捕的人中，超过95%会在相同条件下再次获准保释。

关注我们在