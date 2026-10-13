У Польщі у підозрюваного знайшли саморобні вибухові матеріали — Interia

У Польщі в помешканні 66-річного чоловіка, затриманого після повідомлень про можливий напад на прем’єр-міністра Дональда Туска та міністра національної оборони Владислава Косіняка-Камиша, знайшли імпровізовані вибухові матеріали. Про це після допиту затриманого повідомив речник Окружної прокуратури у Варшаві Пйотр Антоні Скіба, пише Interia. Чоловікові висунули дев’ять обвинувачень.

Затримання в Нижній Сілезії

У неділю Служба охорони держави Польщі отримала інформацію про можливу спробу нападу на прем’єра та віцепрем’єра. Того ж дня в другій половині дня служби затримали 66-річного чоловіка в Нижньосілезькому воєводстві.

У понеділок близько 13:30 затриманого доправили до Столичного управління поліції. За словами Скіби, навколо чоловіка зібралася велика група людей різного віку та статі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Дії польських служб

Міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Марцін Кервінський заявив, що людина, яка повідомила служби про загрозу, надала точні дані про особу, яка нібито могла вчинити напад. За його словами, ця особа походить із радикальних груп і підтримувала радикальні контакти з різними людьми через інтернет.

Після надходження повідомлення в Антитерористичному центрі Агентства внутрішньої безпеки відбулася зустріч за участю поліції, Служби охорони держави та Агентства внутрішньої безпеки.

Читай нас у