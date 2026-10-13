У Польщі почали відкликати партію води Krystynka через скло — Interia
У Польщі розпочали відкликання з продажу всієї партії газованої природної мінеральної води Krystynka об’ємом 330 мл. Рішення виробник ухвалив після скарги споживача, який повідомив про виявлення фрагмента скла в одній із пляшок, повідомляє Interia.
Яку продукцію відкликають
Попередження стосується газованої природної мінеральної води Krystynka в пляшках по 330 мл. Номер партії — FS224/3, термін придатності — до 12 серпня 2027 року. Виробник продукції — Uzdrowisko Ciechocinek S.A. — Zakłady Produkcji Zdrojowej.
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Рішення виробника
Головний санітарний інспектор Польщі повідомив, що після отримання звернення виробник провів внутрішній аналіз. Із міркувань обережності компанія почала відкликати всю зазначену партію продукції.
У повідомленні зазначено, що скарга мала поодинокий характер, однак запобіжні заходи поширили на всю партію. Процес відкликання контролюють органи Державної санітарної інспекції Польщі.