В Польше начали изымать из продажи всю партию газированной природной минеральной воды Krystynka объемом 330 мл. Производитель принял решение после жалобы потребителя, сообщившего об обнаружении фрагмента стекла в одной из бутылок, сообщает Interia.

Какую продукцию отзывают

Предупреждение касается газированной природной минеральной воды Krystynka в бутылках по 330 мл. Номер партии — FS224/3, срок годности — до 12 августа 2027 года. Производитель продукции — Uzdrowisko Ciechocinek S.A. — Zakłady Produkcji Zdrojowej.

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Решение производителя

Главный санитарный инспектор Польши сообщил, что после получения обращения производитель провел внутренний анализ. В целях предосторожности компания начала отзыв всей указанной партии продукции.

В сообщении отмечается, что жалоба носила единичный характер, однако профилактические меры распространили на всю партию. Процесс отзыва контролируют органы Государственной санитарной инспекции Польши.

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