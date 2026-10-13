W Polsce rozpoczęto wycofywanie ze sprzedaży całej partii gazowanej naturalnej wody mineralnej Krystynka o pojemności 330 ml. Producent podjął decyzję po skardze konsumenta, który zgłosił znalezienie fragmentu szkła w jednej z butelek, informuje Interia.

Jaki produkt jest wycofywany

Ostrzeżenie dotyczy gazowanej naturalnej wody mineralnej Krystynka w butelkach o pojemności 330 ml. Numer partii to FS224/3, a termin przydatności do spożycia upływa 12 sierpnia 2027 roku. Producentem produktu jest Uzdrowisko Ciechocinek S.A. — Zakłady Produkcji Zdrojowej.

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Decyzja producenta

Główny Inspektor Sanitarny poinformował, że po otrzymaniu zgłoszenia producent przeprowadził wewnętrzną analizę. Ze względów ostrożności firma rozpoczęła wycofywanie całej wskazanej partii produktów.

W komunikacie zaznaczono, że skarga miała charakter jednostkowy, jednak środki zapobiegawcze objęły całą partię. Proces wycofywania jest kontrolowany przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

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