W Polsce rozpoczęto wycofywanie partii wody Krystynka z powodu szkła — Interia
W Polsce rozpoczęto wycofywanie ze sprzedaży całej partii gazowanej naturalnej wody mineralnej Krystynka o pojemności 330 ml. Producent podjął decyzję po skardze konsumenta, który zgłosił znalezienie fragmentu szkła w jednej z butelek, informuje Interia.
Jaki produkt jest wycofywany
Ostrzeżenie dotyczy gazowanej naturalnej wody mineralnej Krystynka w butelkach o pojemności 330 ml. Numer partii to FS224/3, a termin przydatności do spożycia upływa 12 sierpnia 2027 roku. Producentem produktu jest Uzdrowisko Ciechocinek S.A. — Zakłady Produkcji Zdrojowej.
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Decyzja producenta
Główny Inspektor Sanitarny poinformował, że po otrzymaniu zgłoszenia producent przeprowadził wewnętrzną analizę. Ze względów ostrożności firma rozpoczęła wycofywanie całej wskazanej partii produktów.
W komunikacie zaznaczono, że skarga miała charakter jednostkowy, jednak środki zapobiegawcze objęły całą partię. Proces wycofywania jest kontrolowany przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.