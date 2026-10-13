Ministrowie spraw zagranicznych Australii, Kanady, Francji i Wielkiej Brytanii wezwali Administrację Palestyńską do ponownego rozważenia decyzji o przełożeniu wyborów parlamentarnych i prezydenckich w Palestynie z listopada na wrzesień 2027 roku. Poinformowała o tym Anadolu Agency.

Wspólne oświadczenie ministrów

We wspólnym oświadczeniu ministrowie wyrazili głęboki żal z powodu decyzji prezydenta Palestyny Mahmuda Abbasa. Ich zdaniem odroczenie pozbawi Palestyńczyków kolejnej możliwości głosowania i jeszcze bardziej podważy zaufanie publiczne do instytucji demokratycznych.

Ministrowie zauważyli, że od ostatnich wyborów do Palestyńskiej Rady Legislacyjnej minęły niemal dwie dekady. Przypomnieli również, że wybory zaplanowane na 2021 rok były już przekładane.

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Apel o zapewnienie udziału

Szefowie resortów spraw zagranicznych uznali, że przeprowadzenie wyborów zgodnie z międzynarodowymi standardami oraz zapewnienie udziału wszystkim Palestyńczykom uprawnionym do głosowania wiąże się ze znacznymi trudnościami. Jednocześnie odnotowali pracę Centralnej Komisji Wyborczej nad przygotowaniem do głosowania.

W oświadczeniu stwierdzono, że wiarygodne wybory są ważnym elementem zobowiązań Mahmuda Abbasa i Administracji Palestyńskiej dotyczących reform, demokratycznej odnowy i odpowiedzialnego sprawowania rządów zgodnie z Deklaracją Nowojorską z lipca 2025 roku. Ministrowie wezwali Administrację Palestyńską do podjęcia niezbędnych kroków w celu przeprowadzenia wyborów parlamentarnych i prezydenckich bez dalszej zwłoki.

Wezwali także Izrael do powstrzymania się od działań, które mogłyby utrudnić wybory, w szczególności do zapewnienia praktycznych warunków udziału wszystkim Palestyńczykom.

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