Главы МИД Австралии, Канады, Франции и Великобритании призвали Палестинскую администрацию пересмотреть решение о переносе законодательных и президентских выборов в Палестине с ноября на сентябрь 2027 года. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Совместное заявление министров

В совместном заявлении министры выразили глубокое сожаление в связи с решением президента Палестины Махмуда Аббаса. По их мнению, отсрочка лишит палестинцев еще одной возможности проголосовать и еще больше подорвет общественное доверие к демократическим институтам.

Министры отметили, что после последних выборов в Палестинский законодательный совет прошло почти два десятилетия. Они также напомнили, что выборы, запланированные на 2021 год, уже переносились.

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Призыв обеспечить участие

Главы внешнеполитических ведомств признали, что проведение выборов в соответствии с международными стандартами и обеспечение участия всех палестинцев, имеющих право голоса, сопряжены со значительными трудностями. В то же время они отметили работу Центральной избирательной комиссии по подготовке к голосованию.

В заявлении говорится, что заслуживающие доверия выборы являются важной составляющей обязательств Махмуда Аббаса и Палестинской администрации по реформам, демократическому обновлению и подотчетному управлению в соответствии с Нью-Йоркской декларацией от июля 2025 года. Министры призвали Палестинскую администрацию предпринять необходимые шаги для проведения законодательных и президентских выборов без дальнейших промедлений.

Они также призвали Израиль воздерживаться от действий, которые могут помешать выборам, в частности обеспечить практические условия для участия всех палестинцев.

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