四国呼吁不要推迟巴勒斯坦选举——阿纳多卢通讯社

澳大利亚、加拿大、法国和英国的外交部长呼吁巴勒斯坦民族权力机构重新考虑将巴勒斯坦立法和总统选举从11月推迟至2027年9月的决定。阿纳多卢通讯社对此作出报道。

部长联合声明

部长们在联合声明中对巴勒斯坦总统马哈茂德·阿巴斯的决定表示深切遗憾。他们认为，推迟选举将使巴勒斯坦人失去又一次投票机会，并进一步削弱公众对民主机构的信任。

部长们指出，距离上一次巴勒斯坦立法委员会选举已过去近二十年。他们还提醒，原定于2021年举行的选举此前已经被推迟。

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呼吁确保参与

外交部长们承认，按照国际标准举行选举并确保所有具有投票资格的巴勒斯坦人参与，面临重大困难。同时，他们肯定了中央选举委员会为投票所做的准备工作。

声明称，根据2025年7月的《纽约宣言》，可信的选举是马哈茂德·阿巴斯和巴勒斯坦民族权力机构在改革、民主更新和负责任治理方面承诺的重要组成部分。部长们呼吁巴勒斯坦民族权力机构采取必要措施，在不再拖延的情况下举行立法和总统选举。

他们还呼吁以色列避免采取可能阻碍选举的行动，特别是确保所有巴勒斯坦人参与所需的实际条件。

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