Во вторник в Париже продолжались две демонстрации в поддержку движения лицеистов. Колонны отправились из двух разных точек после 14:00 и должны были объединиться в конце акции. К участникам одного из шествий присоединились политики партии «Непокорённая Франция», в частности Жан-Люк Меланшон.

Лозунги против полиции и столкновение

Во время шествия, начавшегося возле здания мэрии в центре Парижа, появились лозунги против полиции и обвинения в адрес президента Франции Эммануэля Макрона. На одном из плакатов было написано: «Макрон и его полиция ведут с нами войну».

Участники марша также заставили отступить агрессивную группу, которая, по сообщению RMF24, пыталась поджечь автомобиль. Полиция наблюдала за ситуацией с некоторого расстояния.

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Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес, отвечая на вопросы депутатов парламента, вновь защитил действия правоохранителей. По его словам, полиция не проводит задержаний во время мирных демонстраций, а задержания происходят в случае нарушений или насилия.

Профсоюзы анонсировали акции на ноябрь

Глава профсоюза CGT Софи Бине, присутствовавшая на демонстрации в Париже, заявила, что профсоюзы хотят провести 5 ноября новые демонстрации и забастовки с различными требованиями. По её словам, цель акций — добиться ответа правительства на требования протестующих, среди которых — отказ от бюджетных сокращений.

Ранее во вторник Министерство образования Франции сообщило, что с начала протестов лицеистов травмы получили более 100 работников сферы образования. Из них 20 человек пострадали в прошлый понедельник.

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